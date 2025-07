Tomb Raider I-III Remastered: Verkaufsstart der physischen Versionen mit Rabatt

Über die physischen Versionen der Neuauflage der Trilogie der durchaus populären Spielereihe Tomb Raider hatte ich bereits Mitte Mai berichtet. Die Spielesammlung mit dem Namen Tomb Raider I-III Remastered, deren Veröffentlichung ursprünglich für Ende September geplant war, ist nun mit einem Monat Verspätung offiziell auf den Markt gekommen. Interessenten können von einem kurzfristigen Rabatt profitieren.

Der Verkaufsstart von Tomb Raider I-III Remastered fällt in einen Aktionszeitraum, in dem verschiedene Händler wie Müller und Amazon das Spiel mit einem Rabatt von 20% anbieten, so dass die Standard Edition knapp 28 Euro kostet. Die Standard Edition ist für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Meiner Meinung nach ist das ein ziemlich guter und fairer Preis. Wer mit den alten Tomb Raider-Spielen aufgewachsen ist, sollte sich das Angebot nicht entgehen lassen. Ich habe mir bereits die Deluxe Edition für die Nintendo Switch gesichert, die bei Amazon leider schon ausverkauft ist.

