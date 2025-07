Tomb Raider IV-VI Remastered angekündigt: Lara Croft setzt ihre Reise fort

Der Publisher Crystal Dynamics und das Entwicklerstudio Aspyr scheinen auf den Geschmack gekommen zu sein: Nachdem mit Tomb Raider I-III Remastered bereits die ersten drei Teile von Tomb Raider neu aufgelegt wurden, werden nun auch der vierte, fünfte und sechste Teil der Serie neu aufgelegt. Die angekündigte Spielesammlung Tomb Raider IV-VI Remastered wird Mitte Februar 2025 für PC, Xbox S|X und Xbox One, PlayStation 4 und 5 sowie Nintendo Switch erhältlich sein.

Nach I-III folgt IV-VI

Die Spielesammlung umfasst die Spiele Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles und Tomb Raider: The Angel of Darkness. Jedes der Spiele wurde visuell überarbeitet, was laut Aspyr vor allem die Umgebungen, Charaktere und Artworks betrifft. Auch die Umschaltmöglichkeit zwischen Originalgrafik und neuer, überarbeiteter Grafik wird wieder mit von der Partie sein.

Aber das ist noch nicht alles: Es wird eine überarbeitete Steuerung und Kamera geben, viele Verbesserungen im Bereich der „Spielequalität“ (Stichwort Quality-of-Life Updates), neue Archivements und Trophäen und einen neuen Fotomodus. Ich freue mich schon sehr darauf.

Es gibt noch keine Informationen über eine physische Version, diese wird aber wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Um die Zeit bis zur nächsten Neuauflage der Trilogie zu überbrücken: Am 18. Oktober kommen die physischen Versionen von Tomb Raider I-III Remastered in den Handel. Mit einem Preis von 35 Euro für die Standard Edition und 55 Euro für die Deluxe Edition mit Collector’s Box inklusive Erkundungskartenbuch, Musik-CD ist sie meiner Meinung nach recht günstig in der Anschaffung.

