Tomorrow: Bargeld an der Kasse einzahlen oder abheben

Ab sofort können Kunden der Finanz-App Tomorrow an der Kasse vieler Geschäfte Bargeld auf das Tomorrow-Konto einzahlen oder abheben.

Solch einen Service kennt man bereits von anderen Banken bzw. Banking-Apps. Um Geld in einem Partnergeschäft einzuzahlen oder abzuheben, können Kunden in der Tomorrow-App einen Barcode erstellen und diesen dann an der Kasse scannen lassen. Ein Einkauf oder das Vorzeigen deiner Karte sind dafür nicht notwendig. Für Ein- und Auszahlungen gilt ein Limit von 1.000 Euro pro Woche.

So funktioniert es im Detail:

Die App öffnen und auf die drei Punkte unterhalb deiner Kontostandsanzeige klicken.

Erst ‘Bargeld ein- und auszahlen’ und anschließend ‘Bargeld abheben’ oder ‘Bargeld einzahlen’ auswählen.

Danach könnt ihr einen Betrag zwischen einem Euro und maximal 300 Euro festlegen, wenn ihr Bargeld abhebt oder einen Betrag zwischen 50 Euro und 999 Euro, wenn ihr Geld einzahlen möchtet.

Dann die Eingabe mit einer TAN bestätigen. Danach erscheint eine Reservierung des Betrages auf dem Konto.

Der Barcode ist eine Stunde gültig. Innerhalb dieser Zeit kann er an der Kasse eines teilnehmenden Geschäfts vorgezeigt werden. Sobald der Code gescannt wurde und das Geld ausgegeben oder eingezahlt wurde, wird die Abbuchung bzw. Einzahlung in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Das sind die Konditionen:

Für eine Abhebung fällt keine Gebühr an, vorausgesetzt es sind noch kostenfreie monatliche Abhebungen vorhanden. Sollte das nicht der Fall sein, wird die Gebühr von 2 Euro zeitnah vom Konto abgebucht. Für eine Einzahlung liegen die Gebühren bei 1,5 bis 1,75 Prozent des gewählten Betrags – abhängig vom Kontomodell. Wie hoch die Gebühren sind, wird in der App angezeigt.

In folgenden Geschäften kann das neue Feature zur Ein- und Auszahlung von Bargeld genutzt werden:

REWE

Penny

dm

Rossmann

mobilcom-debitel

toom

Unternehmensgruppe Dr. Eckert (dazu gehören z.B. PVQ PresseShop, ServiceStore DB, etc.)

OMV Tankstelle

BUDNI

Q1 Tankstelle

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

