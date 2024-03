TopSpin 2K25: Ab Ende April kann wieder virtuell Tennis gespielt werden

Mitte Januar dieses Jahres überraschten der Publisher 2K und das Entwicklerstudio Hangar 13 mit der Ankündigung eines neuen Spiels aus der TopSpin-Reihe, einer virtuellen Tennis-Simulation, deren letzter Teil 2011 veröffentlicht wurde.

Der neu angekündigte Titel mit dem Namen TopSpin 2K25 will an alte Erfolge anknüpfen und setzt im Gegensatz zu beispielsweise Mario Tennis von Nintendo mehr auf Realismus und „echtes“ Tennis-Feeling – jetzt gibt es neue Informationen zum Spiel.

Das Spiel soll am 26. April offiziell in den Handel kommen, wie aus der offiziellen Pressemitteilung hervorgeht. Als Plattformen werden PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One und PC über Steam genannt. Neben einer Standard-Edition wird es drei weitere Editionen geben, die alle zusätzliche, eher kosmetische Inhalte und spielbare Schauplätze enthalten. Weitere Einzelheiten dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

It has been several years since the last iteration of TopSpin and we’re proud to introduce TopSpin 2K25 while the popularity of tennis is at its peak,“ said Remi Ercolani, Gaming Director at Hangar 13. „TopSpin 2K25 captures the spirit and the culture of the sport, offering deep personalization and enhanced gameplay. The team and I are proud to share TopSpin 2K25 with the world and look forward to seeing players enjoy the game.