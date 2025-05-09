Mobilität

Toyota blickt auf ein sehr düsteres Jahr

Die weltweite Nummer 1 der Automobilbranche musste im letzten Geschäftsjahr mit einem Einbruch leben. Man konnte zwar den Umsatz ganz leicht steigern, aber der Gewinn brach etwas ein. Die Verkaufszahlen waren mit 10,27 Millionen Einheiten im Vergleich zum Vorjahr durchaus stabil, da ging es bei Toyota nur leicht nach unten.

Doch das aktuelle Geschäftsjahr wird eine Herausforderung, so Toyota, denn man kämpft in China und die US-Zölle sind ein herber Rückschlag, da man ca. ein Viertel der Autos in den USA verkauft. Daher rechnet Toyota im laufenden Jahr mit einem heftigen Gewinneinbruch über 20 Prozent – trotz einer leichten Umsatzsteigerung.

Toyota geht auch davon aus, dass man wieder mehr als 11 Millionen Einheiten pro Jahr verkaufen kann, vor allem im Heimatmarkt in Japan läuft es derzeit gut. Viele Autobauer verzichten derzeit auf eine Prognose für die kommenden Monate, da die US-Zollpolitik es schwer macht, auch Toyota weiß nicht, was 2025 noch passiert.

