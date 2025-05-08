Mobilität

VW ID.3 GTI kommt 2026: Volkswagen plant überraschenden Schritt

Autor-Bild
Von
|
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen reichte erst letztes Jahr einen GTX beim VW ID.3 nach, aber es wäre denkbar, dass es dabei bleibt. Mit dem großen Upgrade des VW ID.3, welches für 2026 ansteht, soll es laut Auto Motor Sport erstmals einen VW ID.3 GTI geben.

Eine konkrete Angabe zur Leistung gibt es auch noch, denn VW plant wohl 340 PS für den ersten Elektro-GTI, der Mitte 2026 ansteht. Die aktuell beste Version des VW ID.3 GTX kommt auf 326 PS. Es bleibt aber bei einem E-Motor (am Heck).

Laut Quelle gibt es zusätzlich „Modifikationen am Fahrwerk“, die ein „agileres Fahrverhalten“ ermöglichen. Damit dürfte das GTX-Branding schon ab 2026 bei Volkswagen zurückgefahren, vielleicht sogar auch schon wieder beendet werden.

The New Volkswagen Id.3

VW ID.3 bleibt: Elektroauto hat wohl eine Zukunft bei Volkswagen

Volkswagen wirbt derzeit gerne mit dem elektrischen VW Golf, der noch vor 2030 als VW ID Golf kommen dürfte. Doch…

7. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste