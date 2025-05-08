VW ID.3 GTI kommt 2026: Volkswagen plant überraschenden Schritt

Volkswagen reichte erst letztes Jahr einen GTX beim VW ID.3 nach, aber es wäre denkbar, dass es dabei bleibt. Mit dem großen Upgrade des VW ID.3, welches für 2026 ansteht, soll es laut Auto Motor Sport erstmals einen VW ID.3 GTI geben.

Eine konkrete Angabe zur Leistung gibt es auch noch, denn VW plant wohl 340 PS für den ersten Elektro-GTI, der Mitte 2026 ansteht. Die aktuell beste Version des VW ID.3 GTX kommt auf 326 PS. Es bleibt aber bei einem E-Motor (am Heck).

Laut Quelle gibt es zusätzlich „Modifikationen am Fahrwerk“, die ein „agileres Fahrverhalten“ ermöglichen. Damit dürfte das GTX-Branding schon ab 2026 bei Volkswagen zurückgefahren, vielleicht sogar auch schon wieder beendet werden.