Toyota blickt bei Elektroautos auf ein Problem

Toyota geht es gut wie selten zuvor, die Zahlen stimmen, man wächst und die Prognose der Geschäftszahlen ist gut. Die Nummer 1 auf dem Weltmarkt zeigt sich sehr zufrieden und das kann sie mit Blick auf die aktuellen Zahlen wirklich sein.

Doch die Branche befindet sich in einem Wandel und der Verbrenner stirbt aus und wird gerade von Elektroautos abgelöst. Hier wird das Problem von Toyota in den Zahlen deutlich, denn man hat die Prognose bei Elektroautos sogar weiter gesenkt.

Toyota bei Elektroautos weit abgeschlagen

Letztes Jahr waren es nur 22.000 Elektroautos weltweit, die Toyota verkaufte und in diesem Geschäftsjahr blickt man zwar auf fast 60.000, die 100.000 wird man aber kaum erreichen. Toyota hat die Prognose für das nächste Geschäftsjahr, welches im März 2024 endet, sogar um 40 Prozent gesenkt: 120.000 Elektroautos sind geplant.

Während Tesla also auf 500.000 Einheiten pro Quartal zusteuert, so geht Toyota im kommenden Geschäftsjahr von etwas mehr als 100.000 Elektroautos aus. Das soll sich zwar ändern, denn ab 2026 rechnet Toyota mit 1,5 Millionen Elektroautos pro Jahr, aber das ist eine Wette auf die Zukunft und es ist nicht sicher, dass es klappt.

Toyota ist also weiterhin die Nummer 1 der Automobilbranche, wenn es um die alte Technologie geht, ist aber noch nicht einmal in den Top 10 zu finden, wenn es um die Technologie der Zukunft geht. Die Marke hat den Wandel also verschlafen.

Es ist für Toyota gut, dass man die Volkswagen AG vor zwei Jahren wieder als Nummer 1 abgelöst hat, doch die haben den Wandel erkannt und sind vorne dabei.

Toyota könnte den Nokia-Pfad einschlagen

Mich erinnert das ein bisschen an die Entwicklung der Smartphones und Nokia. Die waren auch mit Abstand der Marktführer bei Handys, haben dann aber den Wandel zu Smartphones verschlafen. Das Problem war am Ende aber nicht Apple mit dem iPhone, es war Android und die Dominanz aus China. Das steht hier ebenfalls an.

Bei der Elektromobilität ist zwar Tesla noch der Marktführer, doch die Marken aus China holen auf und werden sicher bald überholen. Ich bin daher mal gespannt, ob Toyota das nicht irgendwann zum Verhängnis wird. Vielleicht täusche ich mich auch und alles wird gut, aber ich würde derzeit nicht auf Toyota in der Zukunft wetten.

