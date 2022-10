Jetzt also doch: Toyota will sich bei Elektroautos an Tesla orientieren

Toyota wird für einen langsamen Push der Elektromobilität kritisiert und die ersten Modelle der e-TNGA-Plattform kamen bisher auch nicht so gut an. Und sie wurden von diversen Rückrufen begleitet und sind vor allem sehr teuer in der Produktion.

Dinge, die man bei einer neuen Elektro-Plattform, welche die Basis für bis zu 30 Elektroautos sein soll, nicht sehen möchte. Vor ein paar Wochen gab Toyota noch an, dass man diese Strategie nicht anpassen will, aber das könnte jetzt passieren.

Toyota hat Tesla als großes Vorbild

Laut Reuters stehen die Elektro-Strategie und Elektro-Plattform mittlerweile auf dem Prüfstand. Toyota möchte schauen, ob man das nicht doch optimieren kann und Tesla gilt als Vorbild. Kosten sollen gesenkt und vor allem die Geschwindigkeit der Produktion erhöht werden. Diese Entscheidung ist gut, hat aber einen Nachteil.

Toyota hat die Entwicklung an einigen Elektroautos pausiert, denn nicht nur eine optimierte e-TNGA-Plattform wäre möglich, sondern auch eine komplett neue Plattform. Vielleicht auch mit Extras wie einer 800-Volt-Technologie und mehr.

Während der Markt für Elektroautos also immer schneller wächst, würde diese Entscheidung einen weiteren Rückschritt für Toyota bedeuten, da man erneut in eine Planungsphase geht. Am Ende wäre man aber vermutlich konkurrenzfähig.

Toyota glaubte nicht an Elektroautos

Schuld für diese schleppende Elektro-Strategie ist angeblich das Management, welches dachte, dass das eigene Portfolio von Toyota noch ausreicht und reine Elektroautos in den kommenden „Jahrzehnten“ kein großes Thema sein werden.

Die e-TNGA-Plattform wurde übrigens so ausgelegt, dass man zur Not auch noch Verbrenner am gleichen Standort bauen kann. Mit dem nächsten Schritt soll es dann eine reine Elektro-Plattform geben. Eine Entscheidung, wie es weitergeht, wäre Anfang 2023 möglich. Toyota rennt die Zeit davon, es muss schnell gehen.

Toyota ist die weltweite Nummer 1

Toyota konnte sich letztes Jahr den Platz als Nummer 1 auf dem Weltmarkt sichern, aber ich bin mir sicher, dass man den mit der aktuellen Strategie bald wieder an die Konkurrenz abgibt. Eine Kursänderung ist schwierig und teuer, aber der richtige Weg.

Der größte Gegner von Toyota ist jetzt aber die Zeit und nicht nur Tesla, wie bei der Volkswagen AG wird auch Toyota irgendwann den Druck aus China spüren. Dort hat man sich nämlich schon festgelegt und erobert jetzt mit Hochdruck den Weltmarkt.

Die Karten der Automobilbranche werden gerade neu gemischt.

