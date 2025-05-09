Toyota plant für 2026 weniger Elektroautos ein

Toyota scheint bei der Aufholjagd im elektrischen Bereich doch ein bisschen auf die Bremse zu treten, denn laut Nikkei hat Toyota Motor die Partner informiert und will 2026 doch nicht mehr 1,5 Millionen Elektroautos im Jahr verkaufen. Man peilt jetzt 30 Prozent weniger an, wenn es gut läuft, dann knackt Toyota also die Million.

Bei Toyota selbst spricht man nur davon, dass man sich die Pläne „anschaut“, aber das Unternehmen hat derzeit andere Probleme und wird sicher schauen, wo man Kosten (für Investitionen) sparen kann. Das Ziel von 1,5 Millionen war aber etwas hoch angesetzt, immerhin lag Toyota letztes Jahr bei ca. 140.000 Elektroautos.

Unklar ist, wie es mit dem Ziel für 2030 aussieht, da will Toyota eigentlich schon 3,5 Millionen Elektroautos pro Jahr verkaufen. Wenn Toyota dort ankommen will, dann muss man so langsam aber auch Druck machen. Es ist immer leicht mit der Zukunft zu werben, aber wer sagt, dass die Lage in fünf Jahren wirklich anders aussieht?