Mobilität

Toyota startet Online-Leasing mit voller Kostentransparenz

Autor-Bild
Von
|
Toyota Elektroautos Konzepte

Toyota bietet seit dieser Woche die Möglichkeit, Fahrzeuge online zu leasen. Auf der Website können Interessenten ihr Wunschfahrzeug konfigurieren und das Leasingangebot nach ihren Wünschen anpassen. Das digital signierte Angebot wird anschließend an den ausgewählten Toyota-Händler übermittelt, der das Fahrzeug zur Abholung bereitstellt.

Das Online-Leasing erfolgt in fünf Schritten und wurde in Zusammenarbeit mit der Toyota Kreditbank und Vertragspartnern entwickelt. Es umfasst die Auswahl des Fahrzeugs, die Konfiguration der Details und die Anpassung der monatlichen Leasingrate. Besonderer Wert wird auf Flexibilität gelegt: Laufleistung und Laufzeit können individuell gestaltet werden. Eine Sonderzahlung ist optional möglich und reduziert die monatliche Rate. Alle Kosten sind transparent aufgelistet, inklusive einheitlicher Überführungs- und Zulassungskosten.

Nach Abschluss der Konfiguration werden die persönlichen Daten und die Bonität geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung wird der Leasingvertrag abgeschlossen. Der Toyota-Händler koordiniert anschließend die Fahrzeugübergabe. Die Nutzer können den gesamten Prozess online abwickeln und erhalten bei Bedarf Unterstützung durch das Verkaufsteam, unter anderem per Videoberatung oder WhatsApp.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Toyota startet Online-Leasing mit voller Kostentransparenz
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität