Toyota startet Online-Leasing mit voller Kostentransparenz

Toyota bietet seit dieser Woche die Möglichkeit, Fahrzeuge online zu leasen. Auf der Website können Interessenten ihr Wunschfahrzeug konfigurieren und das Leasingangebot nach ihren Wünschen anpassen. Das digital signierte Angebot wird anschließend an den ausgewählten Toyota-Händler übermittelt, der das Fahrzeug zur Abholung bereitstellt.

Das Online-Leasing erfolgt in fünf Schritten und wurde in Zusammenarbeit mit der Toyota Kreditbank und Vertragspartnern entwickelt. Es umfasst die Auswahl des Fahrzeugs, die Konfiguration der Details und die Anpassung der monatlichen Leasingrate. Besonderer Wert wird auf Flexibilität gelegt: Laufleistung und Laufzeit können individuell gestaltet werden. Eine Sonderzahlung ist optional möglich und reduziert die monatliche Rate. Alle Kosten sind transparent aufgelistet, inklusive einheitlicher Überführungs- und Zulassungskosten.

Nach Abschluss der Konfiguration werden die persönlichen Daten und die Bonität geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung wird der Leasingvertrag abgeschlossen. Der Toyota-Händler koordiniert anschließend die Fahrzeugübergabe. Die Nutzer können den gesamten Prozess online abwickeln und erhalten bei Bedarf Unterstützung durch das Verkaufsteam, unter anderem per Videoberatung oder WhatsApp.