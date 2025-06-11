Fintech

Trade Republic vollzieht ab heute eine Zinssenkung

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Trade Republic

Der Neobroker Trade Republic passt ab sofort seine Zinskonditionen an und gibt wie gewohnt erneut den EZB-Zinssatz vollumfänglich an seine Kunden weiter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen neuen Einlagenzins von 2,0 % p. a. beschlossen. Wie schon in der Vergangenheit gibt Trade Republic diesen Zinssatz direkt an seine Kunden weiter und hebt sich damit deutlich von anderen Banken ab.

Kunden von Trade Republic erhalten somit ab sofort 2,0 % p. a. Zinsen auf ihr nicht investiertes Guthaben. Das Ganze greift ohne Begrenzung des Guthabens, wenn man auch das Trade Republic Girokonto nutzt. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt, wovon sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Das Guthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Guthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Dabei erhalten die Kunden die Einlagensicherung der Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Bankguthaben.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. micha 👋
    sagt am

    warum steht im Titel bei diesem Anbieter immer Zinssenkung, bei anderen aber Zinsanpassung?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu micha ⇡

      Ich denke, das täuscht dich, dafür gibt es keine feste Regel und selbstverständlich wird das Wort auch bei anderen Banken genutzt https://www.mobiflip.de/?s=Zinssenkung

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Trade Republic vollzieht ab heute eine Zinssenkung
Weitere Neuigkeiten
Mastodon
Mastodon führt Zitat-Posts ein
in Social
iPhone 17 Verkaufsstart: Lieferzeiten verschieben sich schnell
in Smartphones
Borderlands 4 ab sofort für Konsolen und den PC erhältlich
in News
Prime Video erweitert NBA-Spielplan um 20 Sonntagsspiele
in News
Facebook Ray Ban Stories Brille
Amazon will euch bald Alexa als Brille anbieten
in Wearables
fraenk verlängert Datenbonus-Aktion – letzte Chance auf 5 GB extra
in Provider | Update
Ice 4 Baureihe 412
Deutsche Bahn führt Flexpreis Young ein
in Mobilität
Skoda Tech Deck Face Header
Skoda plant vorerst kein günstiges Elektroauto
in Mobilität
VW ID Polo, ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic: Plan für die „günstigen Elektroautos“
in Mobilität
Sony Xperia 10 VII vorgestellt – kostet 449 Euro
in Smartphones