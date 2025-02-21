Fintech

Traders Place verbessert Angebot an ETF-Sparplänen

Traders Place hat sein Angebot an ETF-Sparplänen deutlich erweitert.  Kunden können nun aus insgesamt 1.125 ETFs wählen, darunter auch die beliebten Vanguard ETFs, die gebührenfrei bespart werden können. Damit erhöht sich die Auswahl für Anleger deutlich.

Eine weitere Neuerung betrifft die Dynamisierung der Sparpläne. Ab dem 1. März 2025 können Kunden ihre Sparraten jährlich um einen selbst festgelegten Prozentsatz erhöhen. Diese Funktion ermöglicht eine automatische Anpassung der Sparpläne an steigende Einkommen oder Inflationsentwicklungen und macht langfristiges Sparen effektiver.

Darüber hinaus erhöht Traders Place die Flexibilität der Sparpläne: Neben dem 15. eines Monats können Kunden ab März auch den 28. als Ausführungstag für ihre Sparpläne wählen. Alle Sparpläne bleiben gebührenfrei.

