Über 1.000 Euro: Meta plant neue AR-Brille für 2025

Meta will noch Ende des Jahres eine neue AR-Brille auf den Markt bringen, so Mark Gurman von Bloomberg. Es handelt sich um das Projekt „Hypernova“, über das er Anfang des Jahres in einer sehr ausführlichen Roadmap für die Brillen berichtete.

Die Brille ist eine Weiterentwicklung des aktuellen Projekts mit Ray Ban und es gibt nicht nur eine bessere Kamera, sondern auch erstmals ein kleines Display. Das ist wohl rechts unten verbaut und es gibt Dinge wie Apps und Fotos und auch Videos.

Doch diese Brille wird ihren Preis haben, sie soll über 1.000 Dollar kosten, die Quelle geht sogar von bis zu 1.400 Dollar aus. Mit Steuern sprechen wir hier also vielleicht über 1.500 Euro oder mehr. Das ist für eine AR-Brille von Meta echt eine Ansage.

Langfristig möchte Meta führend bei AR-Brillen sein, man glaubt, dass das ein sehr großer Markt in Zukunft ist. Die finale Vision soll mit Projekt „Artemis“ im Jahr 2027 aufgehen, hier hat man uns letztes Jahr auch einen Blick in die Zukunft spendiert.

