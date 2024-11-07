Gaming

Überraschung: Death Stranding Director’s Cut landet auf der Xbox

Death Stranding Directors Cut

Damit hat heute vermutlich niemand gerechnet, denn es hat sich nicht angedeutet, es gab keine Gerüchte und keine Teaser, aber Death Stranding ist ab sofort als Director’s Cut für die Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar – und im Angebot.

Zum Start zahlt man nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Die Version kam vor ca. drei Jahren exklusiv für die PS5 heraus, vielleicht ist da ein Exklusivdeal abgelaufen. Es könnte übrigens auch sein, dass wir nächstes Jahr bereits Death Stranding 2: On the Beach sehen. Also, schaut bei Interesse doch direkt mal im Xbox Store vorbei.

  1. Felix 🔆
    Kojima hat die IP von Sony zurückerhalten. Und damit direkt auf Xbox veröffentlicht. Denke Teil 2 wird nun deutlich schneller Multiplattform sein.

