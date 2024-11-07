Gaming

PlayStation 5 Pro: Neue Konsole ab heute erhältlich

Sony schickt ab heute die PlayStation 5 Pro ins Rennen und die Nachfrage ist zwar da, das sieht man bei den Bestenlisten der Shops, aber es gibt ausreichend PS5 Pro-Einheiten zum Marktstart, denn die neue Konsole ist bei Amazon lieferbar.

800 Euro möchte Sony von euch haben und verspricht euch dafür, dass ihr die 4K und 60 fps, zwischen denen man bei der normalen PS5 wählen muss, gemeinsam bekommt. Sofern ein Spiel angepasst ist, das ist nämlich extrem entscheidend.

Ich habe schon eine PlayStation 5 Pro hier, lasse mir aber noch etwas Zeit mit dem Fazit, ich denke da folgt erst am Sonntag der Test. Sie scheint aber das zu liefern, was man erwartet, nicht mehr, nicht weniger. Ob man das braucht, ist eine andere Frage, denn die PS5 Slim ist in etwa halb so teuer. Dazu dann allerdings bald mehr.

  1. Ginja ☀️
    sagt am

    Schon bitter das weiterhin mit 4K 60fps geworben wird..damit wurde doch schon vor Jahren geworben 😅 vielleicht klappt es diesmal

    Antworten
  2. Philipp 🔅
    sagt am

    Die PS4 Pro hätte ich damals in Betracht gezogen wenn meine PS4 verreckt wär.
    Die PS5 Pro würde ich nichtmal dann kaufen.
    Halte diese Pro ubdates allgemein für sehr sinnlos, aber wahrscheinlich bin ich einfach kein wahrer Pro.

    Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    jupp hier im Media Markt kann ich sie mitnehmen

    Antworten

