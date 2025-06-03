Überraschung: Sony kündigt PlayStation-Event an

Es haben zwar viele vermutet, dass Sony den Juni nicht verstreichen lassen wird, ohne eine größere Ankündigung im „Gaming-Monat“, aber jetzt ging es dann doch überraschend schnell. Schon morgen (4. Juni) findet eine neue State of Play statt.

Und es sind auch über 40 Minuten angesetzt, da wird also einiges für die PS5 von Sony gezeigt. Weitere Details nennt Sony nicht, wir wissen also nicht, welche Spiele man für diese Ausgabe parat hat. Der Fokus dürfte aber auf Drittanbietern liegen.

Damit ist ein PlayStation Showcase aber vorerst vom Tisch, was ich schade finde. Vielleicht sehen wir ein solches im Herbst, aber ich gehe mittlerweile erst wieder 2026 oder vielleicht sogar mit der PS6-Ära davon aus. Warten wir aber die morgige Ausgabe ab, vielleicht überrascht uns Sony mit einer sehr starken State of Play.