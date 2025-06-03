Gaming

Überraschung: Sony kündigt PlayStation-Event an

Autor-Bild
Von
|
Playstation Logo 2024 Header

Es haben zwar viele vermutet, dass Sony den Juni nicht verstreichen lassen wird, ohne eine größere Ankündigung im „Gaming-Monat“, aber jetzt ging es dann doch überraschend schnell. Schon morgen (4. Juni) findet eine neue State of Play statt.

Und es sind auch über 40 Minuten angesetzt, da wird also einiges für die PS5 von Sony gezeigt. Weitere Details nennt Sony nicht, wir wissen also nicht, welche Spiele man für diese Ausgabe parat hat. Der Fokus dürfte aber auf Drittanbietern liegen.

Damit ist ein PlayStation Showcase aber vorerst vom Tisch, was ich schade finde. Vielleicht sehen wir ein solches im Herbst, aber ich gehe mittlerweile erst wieder 2026 oder vielleicht sogar mit der PS6-Ära davon aus. Warten wir aber die morgige Ausgabe ab, vielleicht überrascht uns Sony mit einer sehr starken State of Play.

Youtube

YouTube Premium: Lite-Abo bekommt mehr Werbung

Google macht sein Lite-Abo für YouTube Premium etwas unattraktiver, denn man führt mehr Werbung ein. Nutzer werden aktuell informiert, dass…

3. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Überraschung: Sony kündigt PlayStation-Event an
Weitere Neuigkeiten
Neuer Genesis GV60 startet: Preis für das Elektroauto ist bekannt
in Mobilität
Kia Ev5 Gt Line 2025
Kia EV5 kommt: Preis für das neue Elektroauto in Deutschland
in Mobilität
Postbank Zentrale
Postbank führt spezielles Gründerkonto ein
in Fintech
Jackery präsentiert Explorer 500 v2 – 512 Wh und 6.000 Ladezyklen
in Hardware
Tiktok Logo 2024 Header
TikTok startet SoundOn-Plattform offiziell in Deutschland
in Social
Bmw Ix Logo 2024 Header
BMW begrenzt API-Zugriffe – massive Auswirkungen auf Home Assistant
in Smart Home
Vw Id3 Gtx Performance Heck
Neuzulassungsstatistik: Die Top-Modelle und Antriebsarten im August 2025
in Mobilität
tado° und Panasonic erweitern Wärmepumpen-Funktionalitäten
in Smart Home
Mercedes zeigt Innenraum des elektrischen GLC
in Mobilität
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Streaming-Kracher im August 2025 – das schauen die Deutschen
in Unterhaltung