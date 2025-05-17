UGREEN bringt zwei neue Tracker für iPhones auf den Markt

UGREEN hat zwei neue Bluetooth-Tracker auf den Markt gebracht, die mit dem iPhone kompatibel sind. Die Modelle „Fine Track“ und „Fine Track Slim“ können über Apples „Where is?“-App genutzt werden und benötigen keine separate App. Beide Produkte sind laut Hersteller von Apple zertifiziert. Zielgruppe sind Nutzer, die persönliche Gegenstände wie Schlüssel oder Portemonnaie orten wollen.

Der Fine Track ist kompakt und für den Schlüsselbund oder die Hosentasche konzipiert. Er enthält eine Knopfzelle, die nach Angaben des Unternehmens bis zu zwei Jahre hält. Eine Warnung auf dem Smartphone soll rechtzeitig auf das nahende Ende der Batterielaufzeit hinweisen. Ein integrierter Lautsprecher mit einer maximalen Lautstärke von 80 Dezibel soll das Auffinden des Trackers erleichtern.

UGREEN bietet zweite Version in Kartenform

Der Fine Track Slim unterscheidet sich durch seine Bauform: Mit einer Dicke von nur 1,7 Millimetern passt er in die Kartenfächer von Brieftaschen. Statt einer Batterie kommt ein wiederaufladbarer Akku zum Einsatz, der kabellos aufgeladen werden kann. Der Ladezustand kann über das Smartphone abgefragt werden. Die Betriebszeit pro Ladung beträgt laut UGREEN bis zu zwölf Monate.

Beide Tracker bietet kein UWB und sind beispielsweise über Amazon erhältlich. Der reguläre Preis für den Fine Track liegt bei 19,99 Euro, der Fine Track Slim kostet 29,99 Euro. Zwischen dem 19. Mai und dem 1. Juni bietet UGREEN den Fine Track zu einem reduzierten Preis von 13,99 Euro an. Der FineTrack Slim ist jetzt schon immer wieder mal im Preis reduziert.

