US-Regierung kündigt Zölle auf importierte Autos an

Die Trump-Regierung hat angekündigt, was einige Autohersteller seit Wochen befürchtet haben, es wird Strafzölle auf Autos geben. Ab dem 2. April will man 25 Prozent auf importierte Autos packen. Das gilt „permanent“ und für alle Marken.

Es spielt also keine Rolle, ob ein Hersteller auch in den USA produziert und nur ein paar Modelle aus dem Ausland importiert, jedes Auto, welches über die Grenze in die USA wandert, wird teurer. Das wird die lokalen Preise jetzt massiv beeinflussen.

Eine Analyse der US International Trade Commission von 2024 zeigte, dass die Importe über 70 Prozent einbrechen könnten und der durchschnittliche Preis für Autos um 5 Prozent steigen könnte. Das wird auch viele deutsche Hersteller treffen, denn VW produziert in Mexiko und plant auch eine Batterieproduktion in Kanada.

Donald Trump verspricht ein „enormes Wachstum in der Automobilindustrie“, was aber vermutlich nicht eintreten wird, jedenfalls nicht kurzfristig. Mal schauen, ob er das wirklich durchzieht, es hätte einen Einfluss auf viele Marken aus Deutschland.

-->