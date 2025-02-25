Unterhaltung

Vaiana 2: Datum für Disney+ in Deutschland steht fest

Disney hat endlich verraten, ab wann man Vaiana bei Disney+ streamen kann, es wird aber noch ein paar Tage dauern. Der Film wird ab dem 12. März bei Disney+ im Abo verfügbar sein. Der erste Film ist natürlich schon verfügbar.

Der Film, der im Original übrigens Moana heißt, kam bereits am 28. November in die Kinos, aber er war sehr erfolgreich und bei solchen Filmen wartet Disney wieder etwas länger, um vor Disney+ noch etwas mehr Geld zu verdienen.

