VanMoof S6: Das Comeback des E-Bikes ist da

VanMoof hat es vor ein paar Tagen angekündigt, man hat eine neue Generation an E-Bikes parat und ist endlich bereit für das richtige Comeback der Marke (jetzt mit neuem Besitzer). Die VanMoof S6-Serie ist offiziell, es gibt zwei neue E-Bikes.

Man feiert das Comeback mit dem VanMoof S6 und VanMoof S6 Open, preislich geht es bei 3.298 Euro los. Das S5 und A5 bleiben für 2.998 Euro im Portfolio, hier spricht man von einer „günstigeren Alternative“ (weiter herrunter geht man nicht).

Die neue S6-Serie hat 68 Nm Drehmoment und einen neuen Antrieb (sicher wieder mit 250 Watt) und fährt bis zu 25 km/h schnell. Und der 487 Wh große Akku reicht für 60 bis 150 km Reichweite. Das bekannte Kick Lock ist wieder mit dabei, wie auch das Anti-Diebstahlsystem, welches euer Fahrrad über GPS tracken kann.

VanMoof hat viele Details überarbeitet, wie den Sound, und man kann sich sein E-Bike der S6-Serie jetzt bei VanMoof sichern und mehr Details holen. Im August geht es los, damit verpasst VanMoof so ein bisschen die Hochphase im Sommer. Ich bin gespannt, ob man mit den neuen E-Bikes das Vertrauen der Kunden gewinnen wird.

Id. Gti Concept Studie

Volkswagen zeigt nächste Woche den Elektro-GTI

Volkswagen wird am 20. Juni beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei sein und hat ein paar Highlights für GTI-Fans mit dabei.

10. Juni 2025

