Volkswagen zeigt nächste Woche den Elektro-GTI
Volkswagen wird am 20. Juni beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei sein und hat ein paar Highlights für GTI-Fans mit dabei. Man will unter anderem ein Jubiläumsmodell zum 50. Geburtstag (der erst kommendes Jahr ist) präsentieren.
Doch auch für Fans des elektrischen Antriebs gibt es vor Ort ein Highlight, denn das vor fast zwei Jahren vorgestellte Konzeptauto des Elektro-GTIs ist auch mit von der Partie. Vielleicht gibt es auch endlich neue Details zum „VW ID GTI Concept“.
Es handelt sich dabei übrigens um eine Version des kommenden VW ID.2 und nicht um einen elektrischen VW Golf, auch wenn das Konzept durchaus etwas nach Golf aussieht. Ein elektrischer VW Golf GTI wird aber langfristig ebenfalls noch kommen.
Volkswagen wirbt gerne mit dem elektrischen GTI, es wird allerdings noch dauern, bis die finale Serienversion ansteht, diese kommt erst in einem Jahr. Optisch gefällt mir das Konzept, aber mal schauen, wie sich GTI und GTX unterscheiden werden.
GTI steht für Gran Tourismo Injection. warum wird das Kürzel fürn Elektroauto verwendet?
Damit auch der letzte da draußen denkt, es handelt sich weiterhin um einen GTI, die Menschen verbindet das Kürzel mit sportlich. unlogisch ist es dennoch
Genauso wie bei Porsche mit dem Turbo im Taycan. Wobei das alte Marken mehr als neue Marken mit solchen Dingen versuchen, es gibt auch gute Beispiele aus der Branche, dass es nicht immer aus der Verbrenner-Zeit kommen muss und erfolgreich sein kann.
naja Turbo kann man aber auch einfach als leistungstark und schnell sehen.. turboschnell… auch ohne Turbomotor. ansonsten müsste der Porsche Cayenne Turbo GT eigentlich Biturbo GT heissen da er ja nen Biturbo hat.
aber GTI sagt ja schon der Name dass er nen Einspritzer hat..
Es ist aber, wie bei GTI, jedem klar, woher Turbo kommt. Am Ende auch vollkommen egal, die Abkürzungen sind eigene „Marken“ geworden, viele GTI-Nutzer denken nicht nur an die Technik, sondern die Optik, das Fahrverhalten, das Wabenmuster und mehr. Wie auch jeder bei Porsche weiß, für was Turbo oder Turbo S steht.
Die Diesel, mit oder ohne „GTD“, haben auch Einspritzer. Und nun? Ist ein GTI dieser Benennung nach nun ein Benziner oder ein Diesel?
„GTE“ wäre natürlich passender für E-Fahrzeuge, aber das hat VW schon für Hybride verschwendet.
ging mir darum dass es ein ICE ist.
ja leider haben sie das verschwendet, stimme dir zu.
Ah ja… Turbo geht, aber GTI nicht…🙄
Naja, wegen turboschnell halt. Ist doch logisch
„Gran Turismo“ hat für diese Brülldosen für Halbstarke aber auch nie gepasst.
früher nicht unbedingt aber mittlerweile schon da sie doch recht komfortable Reisewagen sind. natürlich auf keinem Lebel mit ner S Klasse Coupe oder dem Bentley.