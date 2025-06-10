Volkswagen zeigt nächste Woche den Elektro-GTI

Volkswagen wird am 20. Juni beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring dabei sein und hat ein paar Highlights für GTI-Fans mit dabei. Man will unter anderem ein Jubiläumsmodell zum 50. Geburtstag (der erst kommendes Jahr ist) präsentieren.

Doch auch für Fans des elektrischen Antriebs gibt es vor Ort ein Highlight, denn das vor fast zwei Jahren vorgestellte Konzeptauto des Elektro-GTIs ist auch mit von der Partie. Vielleicht gibt es auch endlich neue Details zum „VW ID GTI Concept“.

Es handelt sich dabei übrigens um eine Version des kommenden VW ID.2 und nicht um einen elektrischen VW Golf, auch wenn das Konzept durchaus etwas nach Golf aussieht. Ein elektrischer VW Golf GTI wird aber langfristig ebenfalls noch kommen.

Volkswagen wirbt gerne mit dem elektrischen GTI, es wird allerdings noch dauern, bis die finale Serienversion ansteht, diese kommt erst in einem Jahr. Optisch gefällt mir das Konzept, aber mal schauen, wie sich GTI und GTX unterscheiden werden.