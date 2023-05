Veloretti bringt mit Ace Two und Ivy Two die zweite Generation seiner E-Bikes auf die Straße

Der niederländische Fahrradhersteller Veloretti hat seine E-Bike-Modelle Ace und Ivy 2021 auf den Markt gebracht und macht damit VanMoof und Cowboy Konkurrenz. Der Markt ist hart umkämpft und die Hersteller sind auf der Suche nach einem Platz unter den Besten. Mit der nun angekündigten zweiten Generation will Veloretti erneut für Furore sorgen und neue Kunden gewinnen.

Der Ace Two und der Ivy Two zeichnen sich durch ein schlichtes und minimalistisches Design aus. Laut Veloretti geeignet sich das Ace Two für Personen mit einer Größe von 1,73-2,00 Metern, das etwas kleinere Ivy Two hingegen für eine Fahrergröße zwischen 1,64 bis 1,84 Metern. Bei beiden Modellen wiegt der Rahmen 26 Kilogramm, der Akku 3 Kilogramm.

Der Akku mit einer Kapazität von 504 Wattstunden wurde von dem niederländischen Unternehmen selbst entwickelt und soll eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern ermöglichen.

Sollte der Akku einmal leer sein, kann er aus dem Rahmen genommen werden und an jeder beliebigen Steckdose wieder aufgeladen werden – für mich persönlich ist das ein klarer Pluspunkt gegenüber der Konkurrenz.

Der Mittelmotor mit einem Drehmoment von 65 Nm, der Gates-Riemenantrieb aus Carbon, die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano und das Enviolo-Getriebe mit Schaltautomatik sollen laut Hersteller „das ultimative Fahrerlebnis“ ermöglichen. Bis zu einer Laufleistung von 30.000 Kilometern soll nach Angaben von Veloretti keine Wartung erforderlich sein.

Das am Heck angebrachte Bremslicht, ein integrierter Lautsprecher und die Unterstützung durch eine App runden die Ausstattung beider Modelle ab. Per Knopfdruck kann am Lenker das Safety Tracking aktiviert werden. Es übermittelt automatisch den Standort und kann einen Alarm auslösen.

Ace Two und Ivy Two sind ab sofort in verschiedenen Farben wie Matte Black, Grey und Graphite auf der offiziellen Website bestellbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beider Modelle beträgt 3.299 Euro.

-->