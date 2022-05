Verkauft sich die Pixel-Reihe endlich gut?

Google hat im April verraten, dass die aktuelle Pixel-Reihe ein großer Schritt nach vorne sei. Im Rahmen der Google I/O 2022 betonte man, dass sich das Pixel 6 und Pixel 6 Pro so schnell wie kein anderes Pixel-Smartphone davor verkaufen.

Genau genommen hat Google laut eigenen Angaben bisher schon mehr Einheiten der 6er-Reihe verkauft, als beim Pixel 4 und Pixel 5 kombiniert. Und das neue Pixel 6a soll diesen Erfolg im Sommer fortführen, denn es startet bei unter 500 Euro.

Die A-Reihe war in den letzten Jahren erfolgreicher, als die Premium-Modelle, das könnte also klappen. Wobei ein Vergleich mit dem Pixel 5a hinken wird, denn das Smartphone kam letztes Jahr nur in sehr wenigen Märkten in den Einzelhandel.

Google Pixel: Keine konkreten Zahlen

Doch was machen wir jetzt mit dieser Aussage? Mit Blick auf die gestrigen Previews (wie Pixel Watch oder Pixel Tablet) kann man durchaus behaupten, dass Google das Hardware-Geschäft endlich richtig ernst nimmt und dieser Plan jetzt aufgeht.

Leider sagt das wenig über den „echten“ Erfolg aus, denn die Pixel-Modelle waren bisher absolute Nischenprodukte und es gab auch nie Verkaufszahlen. Wir wissen also nicht, was die gestrige Aussage ganz konkret für den Marktanteil bedeutet.

Was man aber im Rahmen der Google I/O 2022 gesehen und gespürt hat: Google wird das Tempo weiter erhöhen. Man möchte hier wirklich erfolgreich sein und ich habe nicht den Eindruck, dass man die Pixel-Sparte bald wieder fallen lässt.

Bei Google ist das mit neuen Produkten immer so eine Sache. Kommen sie schlecht an, stellt man sie oft viel zu schnell ein und hat kein Durchhaltevermögen. Gestern war man bei Google aber sichtlich bemüht zu zeigen, dass das hier nicht so ist.

Nach Anlaufschwierigkeiten läuft es jetzt langsam gut bei der Pixel-Sparte und man wird bei Google am Ball bleiben. Mich würden aber dennoch konkrete Zahlen von Google interessieren, damit wir diesen „Erfolg“ ein bisschen einordnen könnten.

