Verwirrung um die Zukunft von VanMoof

Nach der Pleite von VanMoof geht es jetzt um die Frage: Wie geht es weiter und wie sieht die Zukunft der Marke aus? Es soll mehrere Interessenten geben, aber da gibt es mittlerweile Neuigkeiten und auch eine etwas verwirrende Entwicklung.

Zunächst die offizielle Meldung: Micromobilit ist raus. Das hat der Chef auch selbst bestätigt, das Angebot wurde abgelehnt. Außerdem hat Giant bestätigt, dass man nicht an VanMoof interessiert sei, deren Angebot war bisher aber nur ein Gerücht.

VanMoof-Gründer wollen die Marke haben

Der Chef von Micromobilit war aber sichtlich verärgert, wie das abgelaufen ist und hat über Twitter X angedeutet, dass die Gründer selbst über einen neuen Investor die Marke kaufen wollen. Taco und Ties Carlier haben ein neues Unternehmen vor ein paar Tagen gegründet, aber bei VanMoof wollte man sich nicht dazu äußern.

Die Treuhänder gaben an, dass man sich mit mehreren Interessenten im Gespräch befindet, aber nannten keine Namen. Es wäre aber schon ein starkes Stück, wenn die Carlier-Brüder die eigene Marke nach der Pleite so erneut kaufen könnten.

Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt, denn letzte Woche gab man an, dass die Entscheidung schnell getroffen werden soll. VanMoof könnte also eine Zukunft haben, aber der Weg dorthin ist undurchsichtig. Ich bin dann vor allem auch gespannt, wie der neue Besitzer von VanMoof die Zukunft gestaltet.

