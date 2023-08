VanMoof: Es geht um die Zukunft der E-Bikes

VanMoof ist pleite, doch das bedeutet wohl nicht das Ende der Marke, denn vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass es mehrere Interessenten gibt. Einer davon, Micromobilit, hat sogar öffentlich bestätigt, dass man VanMoof kaufen möchte.

VanMoof: Es gibt viele Interessenten

Doch damit ist man nicht alleine, denn laut Bright gibt es noch mehr Interessenten, darunter KKR, Accell Group, Trek, Giant und ein unbekanntes Unternehmen hier aus Deutschland. Laut VanMoof wurden die Gebote für die Marke bereits abgegeben.

Am Ende wird das höchste Gebot entscheiden, aber bei so vielen Interessenten ist es sehr wahrscheinlich, dass die E-Bikes von VanMoof eine Zukunft haben. Die Quelle geht aber davon aus, dass VanMoof gar nicht so günstig sein wird und der Name und das Netzwerk vielleicht auch etwas zu teuer für Micromobilit sind.

VanMoof: Schnelle Entscheidung geplant

Eine Entscheidung soll so schnell wie möglich und vielleicht schon in den nächsten Tagen getroffen werden. Dann wird sich zeigen, was der neue Eigentümer mit der Marke geplant hat und wie die Zukunft von VanMoof und den E-Bikes aussieht.

Was man aber sagen kann: So wie jetzt geht es nicht weiter. Die aktuelle Strategie hat nicht funktioniert und man wird etwas ändern müssen. Meine Vermutung ist, dass das vor allem die Qualität betrifft, denn in erster Linie muss man Geld sparen.

