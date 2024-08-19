Vielfalt als Erfolgsfaktor: Deutsche Familienunternehmen kämpfen gegen den Fachkräftemangel

Mehr als 40 deutsche Familienunternehmen und zwei Unternehmerverbände aus Ostdeutschland haben sich im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg für mehr Toleranz und Offenheit ausgesprochen.

Unter dem Motto „Made in Germany – Made by Vielfalt“ machen sie mit einer bundesweiten Anzeigenkampagne deutlich, dass Vielfalt ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die deutsche Wirtschaft ist. Die Initiative betont, dass ohne Vielfalt in Unternehmen und Gesellschaft das Erfolgslabel „Made in Germany“ nicht bestehen könnte und Arbeitsplätze gefährdet wären. So heißt es u.a.:

Mehr und mehr Unternehmen warnen vor einem drohenden Fachkräftemangel. Nach dem Ausgang der Europawahl und angesichts der anstehenden Landtagswahlen in drei Bundesländern wollen wir mit dieser Initiative ein Zeichen setzen und zeigen, wie wichtig Vielfalt für den Wirtschaftsstandort Deutschland und auch den Exportschlager „Made in Germany“ ist.

In Zeiten des Fachkräftemangels, der durch die Verrentung der Babyboomer noch verschärft wird, sehen deutsche Unternehmer in der Zuwanderung von Fachkräften eine Lösung. Teil der Kampagne sind viele bekannte Unternehmen, wie zum Beispiel Vorwerk, Sennheiser, Miele oder Braun.

Weitere Informationen findet ihr auf der Aktionswebseite.