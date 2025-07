Vodafone aktiviert 5G Standalone für alle

Vodafone hat in Deutschland mit der flächendeckenden Aktivierung der 5G+-Technologie einen wichtigen Wandel in seinem Mobilfunknetz vollzogen.

Das bedeutet, dass alle Privatkunden mit entsprechenden Mobiltelefonen ab sofort an allen 5G-Standorten surfen und telefonieren können, ohne auf das bisherige LTE-Netz zurückgreifen zu müssen. Bisher betrieb Vodafone etwa die Hälfte seines 5G-Netzes in Kombination mit LTE. Mit der Einführung von 5G+ (also 5G Standalone) profitieren die Nutzer von schnelleren Verbindungen und kürzeren Reaktionszeiten.

Marcel de Groot, CEO von Vodafone Deutschland, erklärte, dass das Unternehmen in den vergangenen Wochen intensiv an der Aktivierung der neuen Technologie gearbeitet habe. 5G+ soll an rund 10.000 zusätzlichen Mobilfunkstationen verfügbar sein. Mit seinem Ansatz setzt (nicht nur) Vodafone nicht mehr ausschließlich auf den Ausbau bestehender LTE-Netze, sondern hat eine eigenständige 5G-Infrastruktur aufgebaut.

Hier könnt ihr die Netzabdeckung von Vodafone einsehen.

16.000 Mobilfunkstationen sind bereits für 5G Standalone

Zur Unterstützung der 5G+ Technologie nutzt Vodafone Frequenzen in verschiedenen Bereichen, darunter 700 Megahertz, 1,8 Gigahertz und 3,5 Gigahertz.

Bisher wurden mehr als 16.000 Mobilfunkstationen mit der neuen Technologie ausgestattet, sodass rund 92 Prozent der Bevölkerung Zugang zu 5G haben und über 90 Prozent 5G+ nutzen können – ein kompatibles Endgerät vorausgesetzt. Ziel ist es laut Vodafone, bis Mitte 2025 eine Abdeckung von 95 Prozent zu erreichen.

5G+ unterstützt bereits die Bündelung von unterschiedlichen Frequenzen, sodass mit einigen Smartphones Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 1.000 Megabit möglich sind. An vielen Standorten ist es auch bereits möglich, Sprachanrufe (VoNR) über das 5G-Netz zu führen.

Die neue 5G-Infrastruktur ist nicht nur energieeffizienter, sondern bietet auch niedrige Latenzzeiten von weniger als 10 Millisekunden. Trotz der neuen 5G+ Technologie bleibt der Mischbetrieb von LTE und 5G auch mit dem 5G+ Netz weiterhin möglich.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->