Vodafone

Vodafone Black Weeks 2024 gestartet

Autor-Bild
Von
|
Vodafone

Die Vodafone Black Weeks 2024 sind heute gestartet und bieten vier Wochen lang zahlreiche Angebote im Mobilfunk und Festnetz.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Rabatte und erweiterte Leistungen in Vodafone-Tarifen wie dem GigaMobil, der FamilyCard und dem Prepaid-Tarif CallYa.

Vorteilhaft ist das unbegrenzte Datenvolumen für Kunden von GigaMobil M und L sowie GigaMobil Young, die bei Vertragsabschluss zusätzlich einen Willkommensrabatt von 10 Euro monatlich für 24 Monate erhalten. So können Kunden ab 29,99 Euro im Monat unbegrenzt surfen und streamen.

Ein weiteres Highlight sind die speziellen Vergünstigungen für Familien und Selbstständige. Kunden, die mit der FamilyCard Familie oder Freunde ins Vodafone-Netz holen, profitieren je nach gewähltem Tarif von Willkommensboni bis zu 150 Euro. Für Selbstständige und Kleinunternehmer gibt es neben unbegrenztem Datenvolumen und Willkommensrabatt zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf den monatlichen Tarifpreis.

Auch CallYa- und otelo-Nutzer können sich über Deals freuen, wie zum Beispiel 30 Euro Bonusguthaben bei CallYa Allnet Flat S oder doppeltes Datenvolumen bei otelo Allnet Flat-Angeboten.

Darüber hinaus profitieren Festnetzkunden von den Black Weeks: Vodafone bietet Neukunden im Kabel-Tarif CableMax 1000 einen Cashback von bis zu 240 Euro.

Zu den Vodafone Black Weeks →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Schnäppchen / Vodafone / ...
Weitere Neuigkeiten
SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Lidl
„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen
in Handel
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home
Elon Musk Usa Ki Bild
„Eindeutiger Gesetzesverstoß“ – Elon Musk droht Apple mit Klage
in Social
Sparkasse
Sparkassen greifen Neobroker frontal an – Kryptohandel schon 2025 geplant
in Fintech
Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten
in Provider
Euro Bank Geld
Ab Oktober wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste