Vodafone Black Weeks 2024 gestartet

Die Vodafone Black Weeks 2024 sind heute gestartet und bieten vier Wochen lang zahlreiche Angebote im Mobilfunk und Festnetz.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen Rabatte und erweiterte Leistungen in Vodafone-Tarifen wie dem GigaMobil, der FamilyCard und dem Prepaid-Tarif CallYa.

Vorteilhaft ist das unbegrenzte Datenvolumen für Kunden von GigaMobil M und L sowie GigaMobil Young, die bei Vertragsabschluss zusätzlich einen Willkommensrabatt von 10 Euro monatlich für 24 Monate erhalten. So können Kunden ab 29,99 Euro im Monat unbegrenzt surfen und streamen.

Ein weiteres Highlight sind die speziellen Vergünstigungen für Familien und Selbstständige. Kunden, die mit der FamilyCard Familie oder Freunde ins Vodafone-Netz holen, profitieren je nach gewähltem Tarif von Willkommensboni bis zu 150 Euro. Für Selbstständige und Kleinunternehmer gibt es neben unbegrenztem Datenvolumen und Willkommensrabatt zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf den monatlichen Tarifpreis.

Auch CallYa- und otelo-Nutzer können sich über Deals freuen, wie zum Beispiel 30 Euro Bonusguthaben bei CallYa Allnet Flat S oder doppeltes Datenvolumen bei otelo Allnet Flat-Angeboten.

Darüber hinaus profitieren Festnetzkunden von den Black Weeks: Vodafone bietet Neukunden im Kabel-Tarif CableMax 1000 einen Cashback von bis zu 240 Euro.

