Vodafone CableMax 1000 ist zurück: Gigabit-Internet für dauerhaft 44,99 Euro

Vodafone bietet ab heute im Kabel-Festnetz den Tarif CableMax. Für knapp 45 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Man sollte allerdings genau hinschauen.

Vodafone macht seinen Neukunden vom heutigen 28. Oktober 2024 an und nur für einen begrenzten Zeitraum ein neues Tarifangebot beim Gigabit-Internet. Es beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 44,99 Euro pro Monat.

GigaZuhause CableMax mit verzögertem Sparpotential

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 45 Euro pro Monat liegt 5 Euro niedriger als bei vergangenen CableMax-Aktionen. Das ist erstmal gut. Auf lange Sicht kann man auch durchaus einige Euro sparen, aber nicht kurzfristig. Dafür muss man nur kurz den Taschenrechner anwerfen.

Der CableMax 1000 kostet über 24 Monate 1079,76 € der bisher verfügbare GigaZuhause 1000 Kabel (der während der Aktion durch den CableMax 1000 ersetzt wird) kostet über 24 Monate 1019,76 €, also erstmal weniger.

Der Aktionstarif spielt seine Stärken allerdings nach den 24 Monaten aus, denn hier verspricht Vodafone, dass der Preis bei 44,99 € pro Monat bleibt. Das sind immerhin monatlich 20 € weniger als beim GigaZuhause 1000 für 64,99 € pro Monat.

Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

