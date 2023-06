Vodafone CableMax kommt zurück: Gigabit-Internet für dauerhaft 49,99 Euro

Vodafone wird in Kürze im Kabel-Festnetz den Tarif CableMax anbieten. Für knapp 50 Euro pro Monat erhalten Kunden damit einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s. Das geht aus uns vorliegenden Händlerinformationen hervor.

Vodafone macht seinen Neukunden vom 12. Juni bis zum 2. Oktober 2023 ein neues Tarifangebot beim Gigabit-Internet. Es beinhaltet einen Internetzugang mit bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s; 50 Mbit/s Upload) für dauerhaft 49,99 Euro pro Monat. Sind die 1000 Mbit/s am Wohnort des Kunden nicht verfügbar, kann dieser optional auf 500 Mbit/s (25 Mbit/s Upload) zum gleichen Preis ausweichen.

Vodafone CableMax: Teurer und dennoch mit Sparpotential

Der dauerhafte Grundpreis von knapp 50 Euro liegt 10 Euro höher als bei vergangenen CableMax-Aktionen. Auf lange Sicht spart man damit allerdings 10 Euro im Vergleich zum derzeitigen Normalpreis von 59,99 Euro pro Monat. Welche Bandbreite an eurem Wohnort verfügbar ist, kann bei Vodafone überprüft werden. Logischerweise hat der Aktionstarif nur an den Orten Gültigkeit, an denen Vodafone auch Kabel-Internet in entsprechender Geschwindigkeit anbieten kann.

Analog zur CableMax-Aktion erfolgt eine Umbenennung des Tarifs GigaZuhause Basic 250 DSL zu DSL Max 250. Dieser wird dann ebenfalls zum monatlichen Preis von 49,99 Euro erhältlich sein. Auf diesen Tarif erhalten Kunden zusätzlich einen Online Vorteil von 70,00 Euro.

Vodafone CableMax und DSL Max – die Details

CableMax Aktion

Für Neukunden

Bereitstellungsentgelt entfällt

Preis: Dauerhaft 49,99 €

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Kein Online-Vorteil, Startguthaben oder andere Vorteile

Versandkosten: 0,00 €

12. Juni bis zum 2. Oktober 2023

DSL Max Aktion

Für Neukunden

Preis: Dauerhaft 49,99 €

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Online-Vorteil von 70,00 €

Versandkosten: 0,00 €

12. Juni bis zum 2. Oktober 2023

Bitte bedenkt, dass dies alles Informationen sind, die Vodafone noch nicht öffentlich kommuniziert hat. Anpassungen der Konditionen sind bis zum offiziellen Start des Angebots noch möglich. Weitere Details folgen, sobald diese bekannt sind.

