Vodafone CallYa Jahrestarif bekommt deutlich mehr Datenvolumen

| 2 Kommentare
Vodafone 5

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert CallYa ein frisches Angebot für Neukunden. Ab dem 25. November 2024 bis zum 21. Januar 2025 gibt es 50 Prozent mehr Datenvolumen im CallYa-Jahrestarif.

Statt der üblichen 120 GB erhalten Kunden für einen einmaligen Jahrespreis von 99,99 € immerhin 180 GB, was monatlich umgerechnet etwa 8,40 € für 15 GB Datenvolumen bedeutet. Mit einer einmaligen Aufladung steht ein Jahr lang das Daten-, Telefonie- und SMS-Volumen zur Verfügung.

Jahrestarif mit 180 GB Datenvolumen für 99,99 Euro:

  • Aktionszeitraum: 25.11.2024 – 21.01.2025
  • Aktion: 180 GB statt 120 GB
  • Für Neukunden

Zum Vodafone CallYa-Jahrestarif →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

2 Kommentare

   

  1. Tino 🌟
    sagt am

    Kann mir jemand mal erklären, was der Vorteil von Jahrestarifen sein soll?

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Tino ⇡

      Einmal zahlen und das Jahr über verbrauchen.

      Antworten

