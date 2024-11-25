Vodafone CallYa Jahrestarif bekommt deutlich mehr Datenvolumen
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert CallYa ein frisches Angebot für Neukunden. Ab dem 25. November 2024 bis zum 21. Januar 2025 gibt es 50 Prozent mehr Datenvolumen im CallYa-Jahrestarif.
Statt der üblichen 120 GB erhalten Kunden für einen einmaligen Jahrespreis von 99,99 € immerhin 180 GB, was monatlich umgerechnet etwa 8,40 € für 15 GB Datenvolumen bedeutet. Mit einer einmaligen Aufladung steht ein Jahr lang das Daten-, Telefonie- und SMS-Volumen zur Verfügung.
Jahrestarif mit 180 GB Datenvolumen für 99,99 Euro:
- Aktionszeitraum: 25.11.2024 – 21.01.2025
- Aktion: 180 GB statt 120 GB
- Für Neukunden
Kann mir jemand mal erklären, was der Vorteil von Jahrestarifen sein soll?
Einmal zahlen und das Jahr über verbrauchen.