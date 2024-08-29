Vodafone: Cashback auf Internet-Tarife

Ab dem heutigen 29. August 2024 können Neukunden von Vodafone von frischen Cashback-Angeboten profitieren.

Für Neukunden im Kabelbereich gibt es eine Rückerstattung von 160 Euro, während DSL-Neukunden mit Ausnahme von GigaZuhause 16 DSL 100 Euro Cashback erhalten. Das Angebot gilt ausschließlich für Online-Bestellungen und endet am 28. November 2024. Wichtig ist, dass bei der Bestellung das Häkchen für Cashback gesetzt wird, um die Aktion nutzen zu können.

Nach der Bestellung erhält der Kunde eine E-Mail von „Tellja“, in der er sich registrieren und seine Bankverbindung für die Auszahlung angeben muss. Das Cashback wird einmalig nach sechs Monaten Vertragslaufzeit auf das angegebene Konto überwiesen. Die Bereitstellung der Tarife ist kostenlos, es fallen allerdings Versandkosten in Höhe von 6,99 € an. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Zu den Vodafone Zuhause-Tarifen →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.