Vodafone stellt TV-Angebot um: Ab 2025 nur noch HD für „Das Erste“ und die Dritten

Deutschlands größter Kabelnetzbetreiber Vodafone plant zum 7. Januar 2025 eine wichtige Umstellung im TV-Bereich.

Ab diesem Zeitpunkt werden „Das Erste“ und die Dritten Programme ausschließlich in HD-Qualität ausgestrahlt. Dies betrifft mehr als 11 Millionen TV-Kunden von Vodafone und fällt mit der Einstellung der SD-Verbreitung dieser Programme über Satellit durch die ARD zusammen.

Laut Marc Albers, kommissarischer Geschäftsführer Privatkunden von Vodafone Deutschland, passt sich das Unternehmen damit den neuen Programmstandards der öffentlich-rechtlichen Sender an. Für die meisten Kabelkunden, die bereits über HD-fähige Geräte verfügen, ändert sich nichts.

SD-Receiver müssen getauscht werden

Im Jahr 2023 haben bereits 93 Prozent der TV-Haushalte in Deutschland ihre Programme in HD empfangen – Tendenz steigend. Nur ein kleiner Teil der Vodafone-Kunden – weniger als zwei Prozent – nutzt noch alte SD-Receiver, die in der Regel älter als zwölf Jahre sind.

Diese Kunden müssen entweder einen HD-Receiver oder einen neuen Fernseher kaufen, um die Programme weiterhin empfangen zu können. Vodafone wird den betroffenen Haushalten auf einer speziellen Serviceseite Unterstützung und umfassende Informationen zur Umstellung anbieten.

Mit der SD-Abschaltung verbessert Vodafone nicht nur die Bildqualität für seine Kunden, sondern schafft auch neue Kapazitäten im Kabelnetz. Diese frei werdenden Ressourcen sollen künftig „für eine bessere Netzperformance“ genutzt werden, von der vor allem Internetkunden profitieren.