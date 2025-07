Vodafone verbessert seine Netze

Vodafone hat im Frühjahrsquartal 2024 Fortschritte beim Ausbau seines LTE- und 5G-Netzes in Deutschland gemacht.

Innerhalb von drei Monaten wurden mehr als 1.400 Bauprojekte abgeschlossen, darunter mehr als 180 neue Standorte in Betrieb genommen und zusätzliche Antennen an fast 900 Standorten installiert. Diese Maßnahmen dienen dem Ausbau der Breitbandkapazitäten und kommen nahezu allen Städten und Landkreisen in Deutschland zugute.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der neuen Technologie 5G+ (Standalone). Insgesamt wurden 350 Stationen zu 5G+ Standorten aufgerüstet, sodass nun rund die Hälfte der deutschen Bevölkerung Zugang zu diesem Netz hat. Mittlerweile sind über 5.500 5G+ Standorte in Betrieb, davon über 4.000 Stationen mit Antennen im 3,5 GHz Frequenzbereich. Ein Meilenstein war die Inbetriebnahme der 4.000sten Station in Neumünster, Schleswig-Holstein, die Gigabit-Geschwindigkeiten bietet.

Fortschritte auch im Vodafone Festnetz

Auch im Festnetzbereich hat Vodafone Fortschritte erzielt. Zwischen April und Juni 2024 wurden nach Unternehmensangaben 661 große Bauprojekte abgeschlossen, von denen rund 196.000 Haushalte in mehr als 150 Städten und Landkreisen profitieren. Insgesamt bietet Vodafone mehr als 24 Millionen Haushalten in Deutschland Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s an.

