Voi E-Scooter starten wieder in Nürnberg

Der schwedische E-Scooteranbieter Voi startet am heutigen Donnerstag wieder mit seiner Verleih-Flotte in Nürnberg.

Mit den kürzlich beschlossenen Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Deutschland reaktiviert der schwedische E-Scooterverleiher Voi am heutigen Donnerstag, den 28. Mai 2020, seine Flotte in Nürnberg.

Wegen der geänderten Anforderungen durch das Corona-Virus wurde die Verteilung der E-Scooter laut Voi so angepasst. Damit soll eine höhere Verfügbarkeit innerhalb von Wohn- und Außenbezirken ermöglicht werden.

Außerdem führt Voi zum Neustart in Nürnberg einen Vielfahrerrabatt ein,

durch den Kunden bis zu 100 % Rabatt auf die Startgebühr bekommen können. Details zu diesem Programm stehen aber noch aus.

Desinfektions- und Hygienemaßnahmen

Um die Sicherheit der Nutzer beim E-Scooterfahren zu gewährleisten, desinfiziert Voi die E-Scooter „alle zwei bis drei Fahrten“ sowie bei allen Wartungs-, Auflade- und Umparkvorgängen. Außerdem erhielten alle im operativen Geschäft tätigen Mitarbeiter eine zusätzliche Schulung betreffend Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen.

Beim Fahren auf dem E-Scooter empfiehlt Voi seinen Nutzern Handschuhe zu tragen und sich beim Warten an der Ampel auf keinen Fall mit der Hand an Ampelmasten oder Ähnlichem abzustützen.

