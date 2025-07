Voi feiert 100 Millionen Fahrten in Deutschland

Der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: 100 Millionen Fahrten in Deutschland.

Diese Zahl wurde zum Finale der Fußball-Europameisterschaft in Essen verzeichnet. Seit dem Start im Juni 2019 hat Voi zahlreiche Rekorde aufgestellt.Besonders hervorzuheben sind die Leistungen einzelner Nutzer. Ein engagierter Fahrer aus Stuttgart hat seit November 2019 unglaubliche 6.240 Fahrten absolviert, was rund 3,7 Fahrten pro Tag entspricht.

Berlin führt mit über 21 Millionen Fahrten in absoluten Zahlen, während Frankfurt die meisten Fahrten pro Nutzer aufweist. Ein abenteuerlustiger Nutzer aus Berlin hat bereits 16 verschiedene deutsche Städte mit dem Voi-Scooter erkundet.

Interessante Geschichten gibt es auch über außergewöhnliche Fahrten. Die längste Fahrt fand am 29. Juni 2021 in Berlin statt, als ein Nutzer 48 Kilometer in über vier Stunden zurücklegte. Der verkehrsreichste Tag war der 1. März 2024 mit fast 150.000 Ausleihen aufgrund von Streiks im öffentlichen Nahverkehr.

Der Juni 2024 stellte mit über drei Millionen Fahrten einen neuen Monatsrekord auf, der durch die erhöhte Nachfrage während der Fußball-Europameisterschaft noch übertroffen werden könnte (finale Daten dazu sind noch nicht verfügbar).

