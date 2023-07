Voi und Swobbee starten effizientes Batteriewechsel-System

Der schwedische Mikromobilitätsanbieter Voi und Swobbee, ein Berliner Anbieter von Battery-as-a-Service, haben eine dreijährige Partnerschaft angekündigt.

Ziel der Kooperation ist es, Lade- und Wechselstationen für E-Scooter-Batterien in Europa aufzubauen, um den Wechselprozess effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Zwei solcher Stationen wurden bereits in der Lagerstraße in der Hamburger Sternschanze eröffnet. Die beiden Stationen bieten jeweils Platz für 20 Wechselbatterien.

Swobbee bietet öffentliche und private Ladestationen für den Batteriewechsel im Verleihsystem an und zielt auf die Reduzierung von CO2-, Lärm- und Verkehrsemissionen ab. Hamburg ist für Voi eine wichtige Stadt, in der bereits fast 10 Millionen Fahrten mit ihren E-Scootern unternommen wurden.

