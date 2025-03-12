Voi zeigt neue E-Scooter-Generation „Voiager 8“

Mobilität

Der schwedische E-Scooter-Anbieter Voi bringt mit dem Voiager 8 (V8) ein neues Modell auf den Markt, das zunächst in München und anschließend in Frankfurt eingeführt wird.

Auch Städte in Finnland, Frankreich, Norwegen, Schweden und Spanien erhalten die neue Fahrzeuggeneration. Mit dem V8 setzt Voi auf mehr Effizienz. Bemerkenswert ist die Reichweite des neuen Rollers: Mit einer Akkuladung kommt er bis zu 110 Kilometer weit. Dank des modularen Aufbaus lassen sich einzelne Komponenten leichter reparieren oder austauschen, was die Lebensdauer des Fahrzeugs verlängern soll.

E Scooter Voiager 8 (v8) Rendering

Auch die Sicherheit und der Bedienkomfort wurden verbessert. Das neue Dual-Display-System zeigt Informationen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen und lokale Vorschriften in Echtzeit an. Integrierte Blinker und eine stabilere Handyhalterung sind ebenfalls an Bord, während ein robuster Doppelständer die Standfestigkeit auf unebenem Untergrund verbessern soll.

Mit der Einführung des V8 setzt Voi seine Expansion in Deutschland fort. Während ältere Modelle in andere Städte verlagert werden, plant das Unternehmen die Erschließung neuer Standorte. Auch wirtschaftlich ist Voi erfolgreich: 2024 erreichte das Unternehmen erstmals eine positive EBIT-Profitabilität und sicherte sich die Finanzierung über eine Anleiheemission.

Neben dem Voiager 8 baut Voi sein Mobilitätsangebot weiter aus. In München wird die E-Bike-Flotte ausgebaut, in anderen europäischen Städten testet das Unternehmen Leichtfahrräder für den Stadtverkehr.

E Bike Explorer Light Rendering

E Bike Explorer 4 Rendering


