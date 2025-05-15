Fintech

Volkswagen Bank mit Tagesgeld-Zinsanpassung

Volkswagen Bank Vw

Die Volkswagen Bank bietet derzeit das Pluskonto Top Zins mit einem Zinssatz von 2,4 Prozent p. a. für sechs Monate ohne Betragsbegrenzung an. Das Angebot richtet sich an Neukunden, die in den letzten 12 Monaten kein Tagesgeldkonto bei der Volkswagen Bank oder der Audi Bank hatten. Der Zinssatz für die Bestandskunden, der nach der Neukundenaktion greift, liegt bei 1,10 % p. a.

Neben dem Tagesgeldzinssatz bietet die Volkswagen Bank auch Festgeldanlagen mit einer Laufzeit ab 90 Tagen an, die sowohl Neu- als auch Bestandskunden zur Verfügung stehen.

Volkswagen Bank aktiv im Direktbankgeschäft

Die Volkswagen Bank ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen Financial Services AG und seit 1949 aktiv. Ihr Angebot reicht von der Fahrzeugfinanzierung über das Direktbankgeschäft bis hin zur Händlerfinanzierung mit Fokus auf Privat- und Geschäftskunden in verschiedenen europäischen Märkten. Mit einem Einlagenvolumen von 37,6 Milliarden Euro ist sie eine der größten Direktbanken in Deutschland.

Die Einlagen bei der Volkswagen Bank sind gesetzlich abgesichert. Es besteht die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) als gesetzliches Einlagensicherungssystem. Die Sicherungsgrenze der EdB beträgt derzeit 100.000 Euro pro Anleger. Die Bank ist zudem dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. angeschlossen. Für natürliche Personen bedeutet dies: Die maximale Entschädigungssumme pro Person beträgt derzeit 5 Mio. EUR.

