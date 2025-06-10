Volkswagen denkt über ein „echtes“ Elektroauto für Familien nach

Der VW ID.7 ist durchaus für Familien geeignet, aber sehr groß und als Kombi eine teure Angelegenheit. Und auch der VW ID Buzz wäre passend, aber ebenfalls kein günstiges Elektroauto. Wer VW und elektrisch möchte, der greift also zum SUV.

VW denkt über elektrischen Touran nach

Doch es wäre denkbar, dass es nicht dabei bleibt, denn laut Autocar beschäftigt man sich in Wolfsburg jetzt wieder mit einem elektrischen MPV. Man denkt über ein vollelektrisches Pendant zu VW Touran nach, also einen Elektro-Van für Familien.

Es gab vor dem Start der MEB-Plattform schon die Idee mit dem „Budd-e“, genau genommen gab es 2016 ein Showcar. Doch dabei blieb es, denn mit dem Start der elektrischen ID-Offensive schaffte es nur der größere und teurere Buzz in Serie.

Laut Quelle ist noch keine Entscheidung für eine mögliche Serienversion gefallen, das Projekt wird intern derzeit diskutiert. Doch es sei ein gutes Zeichen, dass VW das Projekt erneut auf den Tisch bringt, vielleicht gibt es dieses Mal grünes Licht.

Ein elektrisches Familienauto im Touran-Stil würde Volkswagen als Marke jedenfalls nicht schaden, wie auch der kommende VW ID.2 als Polo-Ersatz und der VW ID.1 als Einsteigermodell. VW hat sich in letzter Zeit etwas zu weit „oben“ positioniert.

Hinzu kommt aber auch, dass diese Art von Fahrzeug nicht nur in Europa durchaus noch gefragt ist, sondern auch in China. Doch selbst wenn das Projekt genehmigt wird, vor 2028 ist eher nicht mit dem elektrischen Familien-Van bei VW zu rechnen.