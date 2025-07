Volkswagen: Der VW-Chef bleibt bis 2030 im Konzern

Als Thomas Schäfer das Ruder von Herbert Diess übernahm, da merkte man sehr schnell, dass der neue VW-Chef die Marke in der Volkswagen AG in eine etwas andere Richtung lenken möchte. Diese Richtung kommt wohl intern sehr gut an.

Daher hat die Volkswagen AG den Vertrag des aktuellen VW-Chefs direkt mal bis 2030 verlängert und das sogar vorzeitig, denn der Vertrag wäre erst im Sommer 2025 ausgelaufen. Volkswagen hat diese Verlängerung im NDR offiziell bestätigt.

Eine große Pressemitteilung zur Verlängerung gibt es (bisher) nicht, man hakt das also einfach so nebenbei ab, obwohl weitere 5 Jahre eine durchaus lange Zeit sind, in der in dieser Branche viel passieren wird. Mal schauen, ob Thomas Schäfer einen guten Plan für die VW-Marke hat, denn sie bleibt das Herzstück bei Volkswagen.

