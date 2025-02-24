Volkswagen: Der VW ID.1 wird „mehr als nur ein Auto“

Volkswagen wird uns in ein paar Tagen das erste Konzept für den VW ID.1 zeigen, der gegen 2027 oder 2028 kommt. Das Konzept dürfte die ersten Details liefern und nennt sich „ID. EVERY1“. Es soll also ein „Elektroauto für jede Person“ werden.

Laut Stepan Rehak, Sprecher für Design und Konzepte bei Volkswagen, sei dieses Modell „mehr als nur ein Auto“. Der VW ID.1 wird ein „Lifestyle“ und soll auch die Kernwerte von VW (Qualität, Sicherheit, Design) erfüllen. Am 5. März gibt es mehr.

Klingt so, als ob der VW ID.1 in die Fußstapfen von Modellen wie dem Käfer oder Golf treten soll, was dem VW ID.3 nicht gelang und weshalb er wohl keine Zukunft hat, denn in ein paar Jahren kommt der elektrische VW Golf ganz offiziell zurück.

Ich bin auf die ersten Details von Volkswagen gespannt, die Teaser und Skizzen sehen in meinen Augen gut aus. Falls die technischen Details stimmen und man den Preis wirklich bei 20.000 Euro ansetzt, dann wird der ID.1 ein würdiger Nachfolger für den elektrischen VW Up. Nur schade, dass dieser noch ein paar Jahre dauert.