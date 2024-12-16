Volkswagen diskutiert heute über die Zukunft

Neue Woche, neue Verhandlungen zwischen VW und der IG Metall. Letzte Woche näherte man sich etwas an, aber heute gehen die Verhandlungen weiter und falls man sich weiter annähern kann, dann wird es auch morgen Gespräche geben.

Doch die spannende Frage lautet, ob sich die Seiten in der Mitte treffen können, denn es gab Annäherungen, aber die Positionen liegen noch sehr weit auseinander. Vor allem die Werksschließungen in Deutschland, die VW plant, sind ein Problem.

Beide Seiten streben eine vorläufige Einigung in diesem Jahr an, auch für die Moral im Unternehmen wäre das nicht schlecht, bevor es in die Weihnachtsferien geht. Es wird also eine spannende Woche bei Volkswagen, es geht um die Zukunft von VW.