Mobilität

Volkswagen: Großer Abbau bei den VW-Werken

Autor-Bild
Von
|
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen will die „technische Kapazität“ der VW-Werke in Deutschland nach und nach reduzieren, so bezeichnet man die theoretisch maximale Produktionsmenge. Die Automobilwoche will von Insidern erfahren haben, wie dieser Abbau abläuft.

Am härtesten trifft es den Standort in Wolfsburg, das Stammwerk wird um 500.000 Einheiten reduziert. Das passiert vor allem durch einen neuen Standort für den Golf, denn dieser wandert nach Mexiko (und dürfte dann dort irgendwann auslaufen).

Das VW-Werk in Zwickau wird um 170.000 Einheiten reduziert, der ID.3 wandert in Zukunft nach Wolfsburg und der ID.4 nach Emden. Bleiben noch der Audi Q4 und womöglich der Cupra Born, der eigentlich auch nach Wolfsburg sollte. Doch das ist zu kompliziert, daher bleibt er in Zwickau und hilft hier bei der Werksauslastung.

In Osnabrück fallen alle 56.000 Einheiten weg und in der Gläsernen Manufaktur in Dresden sind es alle 8.000 Einheiten, diese VW-Werke haben in dieser Form keine Zukunft im Unternehmen. Und insgesamt fallen so 734.000 Einheiten bei VW weg.

Ford Explorer Seite

Ford Explorer im Test: Das neue Elektroauto von „Volkswagen“

Als mir der Fahrer den Schlüssel für den Ford Explorer in die Hand drückte, da war direkt klar: Das ist…

8. Juni 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Großer Abbau bei den VW-Werken
Weitere Neuigkeiten
Disney Plus Icon Header
Disney+ senkt Preise für Neukunden
in Dienste
Blaupunkt E Bike Henri Klapp Offen Scaled
Neue Sammelpflicht für Altbatterien vorgesehen
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Heute ist Warntag 2025: Um 11 Uhr Großalarm-Test in Deutschland
in Dienste
Schluss mit Pro: Warum ich zum iPhone 17 wechsle
in Smartphones
Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos
in Mobilität
Bending Spoons kauft Vimeo
in Marktgeschehen
Hyundai Ioniq 5 N Header
Hyundai Ioniq 5 N: Neue Version bringt bessere Ausstattung mit
in Mobilität
Notebooksbilliger Store
Black Weeks bei NBB gestartet – mehr als 100 neue Deals verfügbar
in News
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität
Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in Mobilität