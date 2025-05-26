Mobilität

Neuer Cupra Born als große Hoffnung für VW-Werk

Das VW-Werk in Zwickau blickt auf ein Problem, denn einige Elektroautos wurden in den letzten Monaten abgezogen und neue Modelle, wie der elektrische Golf, für andere Standorte genehmigt. Und auch der Audi Q4 e-tron könnte verschwinden.

Was bleibt also noch? Womöglich noch der Cupra Born, denn wie die Wolfsburger Nachrichten schreiben, wird man wohl nur den neuen VW ID.3 und nicht den neuen Cupra Born nach Wolfsburg holen. Logistisch sei das dann doch etwas zu komplex.

Der neue VW ID.3 steht nächstes Jahr an und der neue Cupra Born kommt dann ebenfalls 2026, wenn die MEB+ bei Volkswagen startet. In Zwickau dürfte man also hoffen, dass das kompakte Elektroauto von Cupra dem Born nicht den Rang abläuft und noch genug Kunden die größere Version kaufen. Bisher ist der Born beliebt.

