Mobilität

Volkswagen hat aktuell ein Akku-Problem bei den Elektroautos

3 Kommentare
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Ein Lieferant für Akkus kann nicht wie gewünscht liefern, wie ein Sprecher von VW gegenüber AMS bestätigte, daher musste man eine Änderung vornehmen, die für zwei Modelle einen Nachteil mitbringt. Skoda ist ebenfalls davon betroffen.

Worum geht es? Der aktuelle Akku mit 77 kWh im VW ID.4 Pro kommt (wie im Skoda Elroq 85) von einem anderen Zulieferer. Damit sinkt die Reichweite beim VW ID.4 um 16 km und die Ladegeschwindigkeit wird von 175 kW auf 135 kW gesenkt.

Auf die Zeit von 10 auf 80 Prozent (28 Minuten) hat es keinen Einfluss, aber auf die ersten Minuten, da muss man ein paar Kilometer am Schnelllader abziehen. Wer betroffen ist, der bekommt bei VW und Skoda derzeit 1.000 Euro als Kompensation.

Das Problem (es liegt an LG, daher setzt man derzeit auf CATL) soll während des Sommers behoben werden (bis spätestens September, so VW), falls euch das also stört, wartet lieber noch etwas. Und es sind nur diese beiden Elektroautos und Versionen betroffen, die anderen Versionen (wie z. B. die Allradversion des VW ID.4) nicht.

  1. Thomas G. 👋
    Ladegeschwindigkeit in kW?

  2. René H. 🔆
    Seit ein paar Monaten existiert das Problem schon.
    Der Lieferant liefert die Zellen, während VW die Batterie-Packs fertigt. CATL könnte natürlich auch leistungsfähigere Zellen liefern, aber da spart der VW-Einkauf lieber und nimmt die Bückware.

    1. Chris. 🌟
      und speist den Kunden mit (mMn mageren) 1000 EUR ab – eine vernünftige Lösung (siehe: andere Akkuzellen) wäre wohl teurer. Ergo hat VW immer noch ‚gewonnen‘ :/

