Problem für Tesla: Elon Musk stellt sich gegen Donald Trump

Elon Musk überraschte viele, als er sich im Wahlkampf plötzlich auf die Seite von Donald Trump stellte. Und das wurde oft kritisiert, da dessen Politik nicht gut für die Unternehmen von Elon Musk ist, allen voran Tesla als Marke für Elektroautos.

Einige haben schon damit gerechnet, dass da früher oder später eine waschechte Schlammschlacht folgen wird und jetzt ist sie da. Elon Musk stellt sich öffentlich gegen Donald Trump und dessen Haushaltsplan, dieser sei schädlich für die USA.

Laut CNBC war im Weißen Haus bekannt, dass Elon Musk kein Fan davon sei, doch Donald Trump und sein Team seien dennoch überrascht, dass der Tesla-Chef so offen gegen sie vorgeht. Musk ist seit dieser Woche ein aktiver Trump-Gegner.

Call your Senator,

Call your Congressman, Bankrupting America is NOT ok! KILL the BILL — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2025

Dieser Wandel sei aber laut Quelle nicht persönlich motiviert, denn die Trump-Regierung will einen steuerlichen Vorteil für Tesla kippen und das ist ein Problem für die Marke. Laut NBC gab es zwischen Musk und Trump aber noch mehr Streit.

Elon Musk wollte eine „Federal Aviation Administration“, die mit Starlink läuft, und er wollte eine administrative Aufgabe in der NASA. Außerdem wollte er länger als die vereinbarten 130 Tage ein Teil der Regierung sein, diese lehnte jedoch alles ab.

Ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Elon Musk würde ich zutrauen, dass die Sache in den nächsten Wochen durchaus öffentlich eskalieren kann. Und Trump wird sich das sicher auch nur bis zu einem gewissen Level öffentlich bieten lassen.