Volkswagen holt sich Hilfe für Software-Entwicklung

Volkswagen setzt seit einer Weile auf Cariad bei der Software-Entwicklung, die interne Abteilung kümmert sich unter anderem auch um die neue Software für Audi und Porsche, die auf Android Automotive aufbaut. Das lief bisher aber nicht gut.

Der vollelektrische Porsche Macan und Audi Q6 sollten zum Beispiel schon viel früher kommen und stehen mittlerweile erst für 2024 an. Und damit das in Zukunft besser funktioniert, leitet jetzt Sanjay Lal die Cariad-Sparte von VW, so Bloomberg.

Er hat bereits Erfahrung bei Tesla, bei Rivian und auch bei Google gesammelt, wo er Mitte 2019 an Android Automotive mitarbeitete. Damit holt sich die Volkswagen AG eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit als Unterstützung ins Cariad-Team.

