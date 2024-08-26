Gaming

Volkswagen macht Infotainment-Display zur Spielkonsole

Vw Id3 2023 Facelift Innen

Die Volkswagen AG geht eine Partnerschaft mit der Gaming-Plattform AirConsole ein, um eine In-Car-Gaming-Funktion für Fahrer und Passagiere zu starten.

Ab der Software-Version ID. 4.0 wird die AirConsole in den Fahrzeugmodellen ID.7, ID.5, ID.4 und ID.3 sowie in den neuen Versionen von Passat, Tiguan, Golf und Golf Variant verfügbar sein. Das Unterhaltungsangebot soll vor allem während der Ladepausen oder während der Fahrt für Abwechslung sorgen. Dabei wird das Infotainment-Display des Fahrzeugs zur „Spielkonsole“, das Smartphone dient als Controller.

Einführung per Update noch in diesem Jahr

Volkswagen plant die Einführung der AirConsole in den ersten europäischen Ländern ab Mitte September 2024. Bis zum Jahreswechsel 2024/2025 soll das Angebot um weitere Spiele und zusätzliche europäische Märkte erweitert werden. Das System unterstützt mehrere Spieler gleichzeitig, sodass auch die Passagiere auf den Rücksitzen am Spielspaß teilhaben können.

Um das Spiel zu starten, müssen die Spieler ihr Smartphone als Controller verwenden und es über einen QR-Code mit dem Fahrzeug verbinden. Die AirConsole-Plattform ermöglicht es, allein oder gemeinsam mit allen Fahrzeuginsassen zu spielen. Wichtig ist, dass das Fahrzeug zum Spielen geparkt sein muss.

Mercedes hat kürzlich ebenfalls ein Gaming-System für das Auto vorgestellt. Zudem ist AirConsole in einigen Fahrzeugen von BMW verfügbar.


