MBUX 3: Mercedes packt „mehr als 1.000 Videospiele“ in das Auto

Mit MBUX 3 hat Mercedes die Software im Auto überarbeitet und setzt zum Teil auf Android. Man geht zwar nicht den Google-Weg bei Android Automotive und muss auf den Play Store verzichten, aber man kann ein eigenes App-Portfolio aufbauen.

Das versucht Mercedes jetzt mit Partnerschaften und dazu gehört ab 2025 ein mir bisher unbekannter Anbieter namens Boosteroid. Hier gibt es Cloud-Gaming im Abo und Mercedes wirbt mit „mehr als 1.000 Videospielen“, u.a. auch AAA-Spiele.

Es gibt ein paar Titel, die Boosteroid offiziell im Browser anbietet, aber es gibt wohl auch sowas wie eine kleine Grauzone, bei der man selbst Spiele „installieren“ kann. Ein eher seltsames Angebot, aber Mercedes scheint dem Dienst voll zu vertrauen.

Boosteroid bietet jedenfalls eine Android-App an und ich gehe davon aus, dass man diese für das Auto angepasst hat und das soll dann 2025 starten. Wenn es klappt, keine schlechte Neuerung, die Displays sind ja mittlerweile groß genug dafür.

    Auto fahren oder spielen 🤦🏻‍♂️

mobiFlip / Mobilität / MBUX 3: Mercedes packt „mehr als 1.000 Videospiele“ in das Auto
